Pour notre fils de 12 ans, l'école était un véritable cauchemar. En effet, il est atteint du syndrome d'Asperger, ce qui lui cause de grandes difficultés pour travailler. De plus, sa dyslexie le frustrait énormément et sa dysgraphie rendait toute tentative d'écriture très complexe et épuisante... Depuis qu'il utilise Dragon, Alex écrit des histoires originales et absolument merveilleuses.

Un parent