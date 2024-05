Nuance PowerMic™ III

Nuance PowerMic III révolutionne la dictée sur PC grâce à ses fonctionnalités d'enregistrement, de contrôle, de navigation, de révision et de correction à la voix qui simplifient votre travail au quotidien. Nuance PowerMic III offre un éventail complet de fonctions compatibles avec Microsoft® pour le contrôle de la souris. Avec lui, vous n'avez plus besoin de basculer sans cesse entre le microphone, la souris et le clavier.

Connectivité USB pour une installation immédiate et intuitive (prise en charge de cartes son non requise)

Microphone unidirectionnel avec réduction des bruits ambiants pour une précision optimale même dans les environnements les plus bruyants

259 €