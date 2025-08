Pour étendre encore davantage les capacités de Dragon Professional Anywhere, ajoutez Dragon Anywhere Mobile. Incluse sans frais supplémentaire, la fonction de dictée mobile de haut niveau Dragon Anywhere Mobile permet à l'utilisateur de créer des documents de toutes tailles, de les modifier, de les mettre en forme et de les partager directement depuis un appareil mobile.



Votre travail ne s'arrête pas lorsque vous êtes sur le terrain ou loin de votre ordinateur. Que vous soyez conseiller fiscal certifié, agent de police ou travailleur social, Dragon Anywhere Mobile étend votre capacité à saisir les informations essentielles au moment de l'échange.



Pour assurer la productivité des professionnels très occupés, les personnalisations créées dans Dragon Anywhere Mobile (par exemple, les saisies de texte automatiques ou les commandes verbales spécifiques) sont automatiquement synchronisées avec Dragon Professional Anywhere, et vice versa. Il est ainsi très facile de finaliser une tâche entamée sur le terrain une fois de retour au bureau.