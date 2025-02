Gagnez en productivité sur PC grâce à votre voix

Avis aux élèves et adeptes du multitâche : le nouveau Dragon Home version 15 est la solution de reconnaissance vocale pour particulier la plus intelligente. En plus d’accroître la productivité sur PC, Dragon repose sur la technologie Deep Learning de Nuance : il assure ainsi une transcription 3 fois plus rapide qu’au clavier avec une précision de reconnaissance jusqu'à 99 %.



Bonne nouvelle ! Avec Dragon Home, accédez à l’application Dragon Anywhere Mobile pendant 12 mois, sans frais supplémentaires. Rédigez vos devoirs, envoyez des e-mails et parcourez le Web à la force de votre voix, où que vous soyez.