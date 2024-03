Tiden er inne for et nytt trofémonter

Ikke mindre enn seks av kundene våre vant prestisjetunge Stevie ®-priser i 2021 for Nuance -løsninger, alt fra digitale meldinger til agent KI-muligheter, som igjen gjorde oss enda mer stolte over å få tittelen Årets teknologipartner. 2021 var også et flaggår for Dragon Medical One (DMO). DMO hylles av klinikere som den beste løsningen for talegjenkjenning for samtalebasert KI, og fikk topputmerkelser med prisen Best in KLAS Speech Recognition (Front-End EMR) i 2021.