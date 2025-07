Zonder problemen schrijven en een computer gebruiken

Met Dragon behoort typen tot het verleden. Iedereen die moeite heeft met typen omdat het te pijnlijk of uitdagend is, kan dankzij Dragon veel efficiënter en minder ingewikkeld zijn computer bedienen. Dragon zet spraak om in tekst, met een transcriptiesnelheid tot maar liefst 160 woorden per minuut. Uitgesproken woorden verschijnen direct op het scherm.