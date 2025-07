Aanvullende oplossingen

Dragon Anywhere Mobile - voor iOS- en Android-apparaten

Breid de mogelijkheden van Dragon Professional Anywhere uit met Dragon Anywhere Mobile. Het gratis inbegrepen Dragon Anywhere Mobile is een professionele mobiele dictatie-app waarmee gebruikers documenten van elke lengte kunnen aanmaken, bewerken en opmaken en informatie vanaf mobiele apparaten kunnen delen.

Uw werk stopt niet als u niet achter uw pc zit. Of u nu financieel adviseur, politieagent of maatschappelijk werker bent, met Dragon Anywhere Mobile kunt u overal elke interactie vastleggen.

Als professional wilt u zo min mogelijk tijd verspillen. Daarom worden persoonlijke instellingen, zoals automatische teksten en unieke gesproken opdrachten, die aangemaakt zijn in Dragon Anywhere Mobile, automatisch gesynchroniseerd met Dragon Professional Anywhere en andersom. Hiermee kunt u uw werk gemakkelijk op kantoor afmaken.