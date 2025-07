Bedrijfsmobiliteit verbeteren

Documentatie en rapportage voor uw mobiele teams verbeteren

Zorg dat maatschappelijk werkers aan hun documentatieverplichtingen kunnen voldoen, zelfs als ze niet achter hun bureau zitten. Integreer Dragon Anywhere, de professionele cloudoplossing van Nuance voor mobiel dicteren, eenvoudig in de workflow voor mobiele documentatie. Stel professionals in staat om onderweg in realtime aan de documentatievereisten te voldoen op smartphones en tablets met iOS en Android, gewoon door hun stem te gebruiken.