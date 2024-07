Tilgængelighed hos Nuance

Nuance er forpligtet til at revolutionere adgangen til teknologi for mennesker, der lever med handicap – hvilket påvirker beskæftigelsen og livskvaliteten hos mere end en milliard mennesker i verden. Vi forstår styrken ved teknologi, og det er derfor, vi fortsætter med at innovere, skabe og designe på en måde, der giver alle mulighed for at opnå mere.



Vores igangværende tilgængelighedsindsats arbejder hen imod at overholde retningslinjerne for tilgængelighed af webindhold (WCAG) 2.1 (w3.org), niveau A og AA. Disse retningslinjer hjælper ikke kun med at gøre vores produkter tilgængelige for brugere med manglende sensoriske og kognitive evner og mobilitetshæmmede, men i sidste ende for alle brugere – uanset evne.

Vi hører gerne dine kommentarer til, hvordan man forbedrer tilgængeligheden for brugere med handicap.



Vi opretter ACR'er (Accessibility Conformance Reports) for tilgængelighed for at dokumentere hvert produkts overensstemmelse med WCAG. ACR erstatter den frivillige skabelon for produkttilgængelighed (VPAT), der kræves for at overholde afsnit 508 i den amerikanske lovgivning. Vælg dit produkt for at få adgang til ACR/VPAT i PDF-format.