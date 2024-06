Zeit für einen neuen Trophäenschrank

Ganze sechs unserer Kunden gewannen 2021 einen begehrten Stevie® Award für Nuance-Lösungen, angefangen bei digitalem Messaging bis hin zu Agent AI-Funktionen. Dadurch sind wir auf die Auszeichnung „Technology Partner of the Year“ umso stolzer. 2021 war auch ein Vorzeigejahr für Dragon Medical One (DMO). Von Ärzten als beste Lösung für Spracherkennung mittels Conversational AI gefeiert, erhielt DMO die höchste Auszeichnung: den Best in KLAS Speech Recognition (Front‑End EMR) Award 2021.