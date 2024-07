Praxisorientiert

„Als Spezialanbieter für Patientendokumentationssoftware haben wir uns für Nuance als Partner und die cloudbasierte Spracherkennung Dragon Medical One für unsere Kund*innen entschieden. Die Lösung unterstützt alle am Patientenprozess beteiligten Berufsgruppen bei der täglichen Dokumentation, ist schnell installiert und gibt innerhalb kürzester Zeit dringend benötigte Freiräume für die Arbeit am Patientenbett zurück. Wir freuen uns, unseren Kund*innen ab sofort die marktführende Spracherkennungslösung von Nuance mit anbieten zu können!“



Sebastian Fraas (CEO), apenio GmbH & Co. KG