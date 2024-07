Fast, Accurate Medizinische Transkription

Schneller ans Ziel: Digital Diktieren ohne Transkribieren

Mit Dragon Medical von Nuance können Mediziner am Cursor direkt in die elektronische Patientenakte diktieren und die Patientengeschichte rasch und einfach festhalten. Die Dragon Diktiersoftware erkennt das digitale Diktat und wandelt Sprache in Text um. Dies spart Zeit bei der Erstellung der Befunde, OP-Berichte, Arztbriefe, Entlassberichte und erhöht so die Versorgungsqualität.