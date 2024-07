Dank Cloud-Diensten sind Ärzt:innen und Pflegekräften keine Grenzen mehr gesetzt

Wenn Sie Ihre Patientenversorgung verbessern möchten, sollte die Mobilität Ihrer klinischen Dokumentation in nichts nachstehen. Nuance Dragon Medical One ist eine Spracherkennungslösung, die in der deutschen Cloud gehostet wird. Geben Sie Ihren Mitarbeitenden die passenden Tools an die Hand, damit diese die Dokumentation von überall aus bearbeiten können, sei es im Krankenhaus, der Praxis oder dem Home-Office.