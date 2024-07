„Allein die Zeitersparnis für mich steht in keiner Relation für die Investitionskosten in die Software. Diese hatte sich nach zwei Monaten bereits amortisiert. Ausserdem bin ich davon überzeugt, dass ein Befund, der direkt nach dem Patientenkontakt geschrieben wurde, genauer und ausführlicher ist, als einer, den ich mit zeitlichem Abstand am Abend aufnehme.“

Dr. Bruck

Internistisch-kardiologische Praxis, Pirmasens

Anwenderbericht(pdf. Neues Fenster öffnen)