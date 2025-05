Nettstedene våre bruker informasjonskapsler og lignende sporingsverktøy for å skille deg fra andre brukere. Dette hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du surfer på nettstedene våre og gjør at vi kan forbedre nettstedene. Informasjonskapsler er informasjon som et nettsted overfører til harddisken din for å lagre, og noen ganger spore, informasjon om din bruk av nettstedene. Når du går inn på et av nettstedene våre, sender nettserveren en informasjonskapsel til enheten din som lar oss gjenkjenne enheten din. Informasjonskapsler som angis av oss, kalles førsteparts informasjonskapsler. Partnerne våre kan også angi informasjonskapsler fra et domene som er annerledes enn de i nettserverne våre. Disse kalles tredjeparts informasjonskapsler. Ved å knytte identifikasjonsnumrene i informasjonskapslene til annen informasjon du kan oppgi, for eksempel hvis du registrerer eller foretar et kjøp hos oss, kan vi vite at informasjonen i informasjonskapslene er knyttet deg.

Vi bruker informasjonskapsler til å: