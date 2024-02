Wieso kabellos

Die Visite sollte nicht mit der Suche nach einem PC unterbrochen werden

PowerMic Mobile ist eine iPhone- und Android-App, mit der Ärzt:innen das Smartphone als Diktiermikrofon an jedem Arbeitsplatz mit Dragon Medical One verwenden können. Es ist einfach zu bedienen und sicher. Es gibt keine Suche nach einem dedizierten USB-Mikrofon, so dass Ärzt:innen und Pflegekräfte mehr Zeit mit Patient:innen verbringen, dokumentieren während Informationen noch frisch sind, oder die Dokumentation von zu Hause aus nachholen können.