Tempo per una nuova teca di trofei

Non meno di sei dei nostri clienti hanno vinto i prestigiosi Stevie® Awards 2021 per soluzioni Nuance che vanno dalla messaggistica digitale alle capacità di IA dell'agente, il che ci ha reso ancora più orgogliosi di guadagnare il titolo di Technology Partner of the Year. Il 2021 è stato un anno eccezionale anche per Dragon Medical One (DMO). Acclamato dai medici come la soluzione di riconoscimento vocale IA conversazionale n. 1, DMO ha ottenuto il massimo riconoscimento con il premio 2021 Best in KLAS Speech Recognition (Front-End EMR).