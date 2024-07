Sono in Nuance da 20 anni e apprezzo molto le opportunità di crescita che mi sono state offerte e che non pensavo fossero possibili. Durante il mio mandato, ho gestito team di ingegneria delle vendite, sono stato un product manager, ho gestito pratiche di consulenza aziendale e ora un intero business con un portafoglio in crescita. Ho anche stabilito legami per tutta la vita con persone che chiamo famiglia.

Tony

SVP Analitica e soluzioni omnicanale Melbourne, FL