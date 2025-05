Sui nostri siti vengono usati cookie e strumenti di tracciamento analoghi che ci consentono di riconoscere gli utenti per fornire loro una valida esperienza durante la loro visita e migliorare i siti stessi. Un cookie è un’informazione che un sito web invia al vostro disco rigido per memorizzare e talvolta rilevare il modo in cui usate il sito. Ogni volta che accedete a uno dei nostri siti, il nostro server web invia un cookie al vostro dispositivo, per consentirci di riconoscerlo. I cookie che impostiamo vengono detti “cookie dei siti web utilizzati”. I nostri partner possono inoltre impostare, da un dominio diverso da quello dei nostri server web, altri cookie, detti “cookie di terze parti”. Associando il numero di identificazione dei cookie ad altre informazioni che abbiate eventualmente fornito, ad esempio nel corso della registrazione o di un acquisto, possiamo sapere che le informazioni memorizzate nei cookie fanno riferimento a voi.

I cookie vengono usati per: