Per sviluppatori

Lavoriamo insieme

Portate le vostre innovazioni un passo avanti con la potente tecnologia e con le API di Nuance. A partire dal riconoscimento vocale, la creazione del dialogo per IVR e le chatbot fino ad arrivare agli algoritmi di ultima generazione per la sanità, Nuance vi aiuta a trasformare le vostre idee migliori in soluzioni brillanti.