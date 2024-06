Soluzioni aziendali Dragon per la pubblica amministrazione

Migliora l'efficienza della tua agenzia

Le agenzie federali, dai servizi sociali alle forze dell'ordine, si trovano a far fronte alla costante pressione di dover svolgere compiti essenziali in modo rapido, accurato e conveniente. Procedure documentarie inefficienti e gravose possono essere la causa di scadenze non rispettate, imprecisioni nella documentazione, rischi per la conformità e, nel caso delle forze dell'ordine, ritardi nei procedimenti penali.

Ecco perché le soluzioni di riconoscimento vocale di Dragon consentono ai dipendenti della pubblica amministrazione di creare documentazione di alta qualità a una velocità tre volte superiore rispetto a quella della battitura, accelerando la compilazione di moduli e la creazione di rapporti, il tutto con il solo impiego della voce. Grazie a Dragon, acquisire la documentazione dettagliata e fruibile di cui la pubblica amministrazione ha bisogno non è mai stato così semplice.