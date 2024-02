Dragon Medical One, een op conversationele AI gebaseerde workflowassistent en documentatiehulp

Dragon Medical One maakt het leven van onze medische professionals een stuk eenvoudiger. Elke maand opnieuw besparen we aanzienlijk op de kosten van onze transcriptieservices. Wat ook scheelt, is dat we niet meer hoeven te investeren in extra hardware en geen dure medewerkers meer hoeven te werven voor het dagelijks beheer van de software.

Paul Adams

Head of Clinical Information Systems

Homerton University Hospital

