Language availability

Language Language Code Voice Gender Arabic ar-WW Tarik M Arabic ar-WW Laila F Australian English en-AU Alan M Australian English en-AU Grace F Basque * eu-ES Miren F Brazilian Portuguese pt-BR Fernanda F Brazilian Portuguese pt-BR Felipe M Brazilian Portuguese pt-BR Gabriela F Canadian French fr-CA Charlotte F Canadian French fr-CA Olivier M Catalan ca-ES Montserrat F Catalan ca-ES Jordi M Catalan Valencian ca-ES Empar F Danish da-DK Frida F Danish da-DK Magnus M Dutch nl-NL Saskia F Dutch nl-NL Willem M English UK en-GB Kate F English UK en-GB Simon M English UK en-GB Elizabeth F English US en-US Susan F English US en-US Allison F English US en-US Dave M English US en-US Steve M English US en-US Debbie F Finnish fi-FI Milla F Finnish fi-FI Mikko M French fr-FR Juliette F French fr-FR Florence F French fr-FR Bernard M Galician gl-ES Carmela F German de-DE Katrin F German de-DE Stefan M Greek el-GR Afroditi F Greek el-GR Nikos M Indian English * en-IN Veena F Italian it-IT Federica F Italian it-IT Paola F Italian it-IT Luca M Italian it-IT Giulia F Italian it-IT Matteo M Italian it-IT Valentina F Italian it-IT Roberto M Italian it-IT Marcello M Italian it-IT Silvana F Japanese * ja-JP Otoya M Mandarin * zh-CN Linlin F Mandarin * zh-CN Lisheng F Norwegian no-NO Vilde F Norwegian no-NO Henrik M Polish pl-PL Zosia F Polish pl-PL Krzysztof M Portuguese pt-PT Amalia F Portuguese pt-PT Eusebio M Romanian * ro-RO Ioana F Romanian * ro-RO Mihai M Russian ru-RU Olga F Russian ru-RU Dmitri M Spanish Castillian es-ES Leonor F Spanish Castillian es-ES Carmen F Spanish Castillian es-ES Jorge M Spanish Castillian es-ES Juan M Spanish Mexican es-MX Esperanza F Spanish Argentinean es-AR Diego M Spanish Chilean es-CL Francisca F Spanish Colombian es-CO Soledad F Spanish Colombian es-CO Carlos M Spanish Colombian es-CO Ximena F Swedish sv-SE Annika F Swedish sv-SE Sven M Turkish tr-TR Selin F Turkish tr-TR Kerem M Turkish tr-TR Zeynep F

* languages for which TTS-only is available