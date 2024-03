Tapis rouge pour Nuance

Bien que Nuance préfère se concentrer sur ses clients, nous avons été très fiers lorsque Dragon TV s'est vu décerné l'Emmy® Award 2017 de la technologie et de l'ingénierie dans la catégorie « Contextual Voice Navigation for Discovering and Interacting with TV Content » (Navigation vocale contextuelle pour la découverte et les interactions avec le contenu télévisuel).