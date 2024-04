Je bénéficie maintenant d'une plus grande visibilité sur les files d'attente et les temps de réponse, et même les données NPS des transactions sont à ma disposition. Je peux ainsi remettre en question nos hypothèses en matière de planification et de stratégies de déviation, ce qui fait toute la différence.

Dave McQueen

Directeur principal de la prestation des partenaires chez Vodafone