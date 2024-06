Mix Dialog

Entwickelt für digitale und Sprachkanäle

Erstellen Sie Conversational AI-Lösungen für digitale und Sprachkanäle in einem zentralen Projekt. Optimieren Sie die Logik für jeden Kanal und jede Modalität und sorgen Sie gleichzeitig für Konsistenz und Wiederverwendung innerhalb eines einzigen Projekts. Nutzen Sie Rich-Text-, Medien- und Aktionsschaltflächen in digitalen Kanälen sowie Nuance Vocalizer TTS und voraufgezeichnete Prompts in Sprachkanälen.