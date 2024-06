Drive efficiency and revenue using digital and messaging channels Percentage Increase Icon

Effizienz und Umsatz steigern Schaffen Sie ein attraktives Selfservice-Angebot und verlagern Sie mehr Anrufe auf digitale Kanäle, um Contact Center-Volumen und -Kosten zu reduzieren. Steigern Sie die Effizienz und Effektivität Ihrer Agent:innen, indem Sie ihnen Empfehlungen für den nächsten Schritt sowie KI zur schnelleren Nachbereitung zur Verfügung stellen.