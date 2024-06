Verstehen Sie die Interaktionen mit Ihren Kund:innen und setzen Sie Verbesserungen sofort um

Wenn Sie Ihren Erfolg in der Zufriedenheit Ihrer Kund:innen messen, sollten Sie verstehen, was in allen Kundeninteraktionen vor sich geht. Sie benötigen einen vollständigen Überblick der Kundenkontakte über alle Kanäle hinweg, um Prozesse zu optimieren, Aufwand für Ihre Kund:innen zu verringern und Effizienzmöglichkeiten in Ihrem Contact Center freizulegen. Genau hier unterstützen Sie unsere Analytik-Lösungen für Contact-Center-Analysen.