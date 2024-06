play or stop

Bieten Sie einfache Selfservice-Angebote für Ihre Kund:innen

Schaffen Sie personalisierte Konversationen in allen digitalen Kanälen mit dem virtuellen Assistenten (VA) von Nuance. Mit dem einfachen, effektiven Selfservice beantworten Sie schnell die Fragen Ihrer Kund:innen, verbessern so die Kundenzufriedenheit und senken die Contact Center-Kosten.

Werden Kund:innen an einen geschulten, versierten Live-Agenten weitergeleitet, erhält dieser den vollständigen Kontext der Unterhaltung, damit sich der Kunde nicht wiederholen muss und sein Anliegen schneller gelöst wird. Nuance Virtual Assistant kombiniert die neuesten Fortschritte in der künstlichen Intelligenz von virtuellen Assistenten mit tiefen neuronalen Netzen und maschinellem Lernen. Mit Nuance Essentials for Virtual Assistant können Sie einen effektiven digitalen Chatbot innerhalb von nur drei Wochen bereitstellen.