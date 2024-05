Nuance Insights - Omnichannel-Berichte und -Analysen

Maximale Rendite





Unternehmen geben viel Geld für ihre Kundenservice-Kanäle aus und müssen sicherstellen, dass die Investitionen die erwarteten Ergebnisse liefern.



Nuance Insights stellt Ihnen Customer-Journey-Daten nahezu in Echtzeit bereit und ermöglicht dadurch entscheidende Einblicke in die Anwendungsperformance. So können Sie die Rendite Ihres Unternehmens steigern und wichtige KPIs erreichen.