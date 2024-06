Nuance Live Assist verleiht unserem Kundenservice eine neue Dynamik. Damit haben wir bereits einen CSAT-Score von 84 % erreicht und weniger als 4 % der Chats müssen an einen Telefonagenten eskaliert werden – die Lösung funktioniert und die Kunden erhalten den gewünschten Service.

Simone Kissane

Head of Customer Experience and Operations

Post Office Ltd.