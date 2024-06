Firmenprofil

Die Deutsche Bahn AG ist heute eines der weltweit führenden Mobilitäts- und Logistikunternehmen in 130 Ländern. Herzstück des Unternehmens ist das deutsche Schienenverkehrssystem. Rund 239.000 Mitarbeiter, davon fast 190.000 in Deutschland, arbeiten täglich daran, Mobilität und Logistik für die Kunden zu gewährleisten und die dazugehörigen Verkehrsnetze per Bahn, Landverkehr sowie See- und Luftfracht effizient zu steuern und zu betreiben. Im Geschäftsjahr 2009 betrug der Umsatz des DB-Konzerns rund 29,3 Mrd. EUR und das um Sondereffekte (EBIT) bereinigte operative Ergebnis rund 1,7 Mrd. EUR.

Lesen Sie die Case Study (pdf. Neues Fenster öffnen) Sehen Sie alle Case Studies (Neues Fenster öffnen)