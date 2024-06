ROI des Digital-Customer-Engagements

Telekommunikation

Ein führender Telekommunikationsanbieter erkannte, dass wichtige Verkaufschancen verpasst wurden, wenn Live-Chat-Agenten aufgrund eines hohen Chat-Volumens nicht verfügbar waren. Ziel war es, die Verfügbarkeit der digitalen Servicekanäle zu verbessern, ohne die Kosten für den Kundenservice zu erhöhen. Als bereits bestehender Live-Chat-Kunde war dies eine gute Gelegenheit, einen virtuellen Assistenten hinzuzufügen, der rund um die Uhr Hilfe leistet. Mit unserem virtuellen Assistenten werden häufig gestellte Fragen nun schnell und einfach beantwortet, während komplexere Probleme nahtlos und intelligent an einen Live-Chat-Agenten mit den passenden Fähigkeiten weitergeleitet werden.

Ein weiteres wichtiges Telekommunikationsunternehmen kombinierte unseren virtuellen Assistenten mit dem Live-Chat, um ein durchgehend reibungsloses und persönliches Kundenerlebnis zu bieten. Um die Anzahl der Anrufe in das bestehende Sprachdialogsystem zu reduzieren, wurde in allen Geschäftsbereichen eine Live-Chat-Lösung implementiert. Gemeinsam entwickelten wir dann eine Lösung, die es dem Kunden ermöglicht, einen SMS-Chat (eine kontinuierliche, asynchrone Messaging-Option) einzusetzen, um Kunden vom Sprachdialogsystem an die Live-Betreuung in die digitalen Kanälen nahtlos weiterzuleiten.