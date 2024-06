Schnelle Lösung für priorisierten und personalisierten Kundendienst

Die Telefónica arbeitete mit Nuance an der Implementierung von Nuance Gatekeeper, um die Betrugserkennung zu verbessern. Das Unternehmen wusste, dass Biometrie einzelne Personen anhand ihrer Stimme identifiziert, wollte aber herausfinden, ob sie zur Identifizierung einer ganzen Altersgruppe verwendet werden kann.

Nuance war überzeugt, dass Gatekeeper dabei unterstützen konnte die Altersgruppen von Anrufern genau zu bestimmen und Senioren zum priorisierten Kundendienst weiterzuleiten. In nur zwei Wochen wurde die neuartige Erkennungsfunktion implementiert.

Gatekeeper identifiziert Personen über 65 Jahre anhand von Stimmmerkmalen und leitet sie sofort an den priorisierten Kundendienst weiter. Anrufer unter 65 Jahren, die sich als Senioren ausgeben, bleiben hingegen in der normalen Warteschlange.

Der Erfolg macht sich schnell bemerkbar—seit Einführung hat Nuance Gatekeeper mehr als 25 Millionen Anrufe verarbeitet, während die Anzahl der Anrufe von Nicht‑Senioren, die von Agenten betreut werden müssen, um 60% reduziert werden konnte. Zudem wurden 16% der Anrufe mit einer Genauigkeit von 95% als Anrufe älterer Personen eingestuft.

„Die Ergebnisse waren in den ersten beiden Wochen schon sehr gut und haben sich im Laufe der Zeit auf fast 100% erhöht, da die KI immer intelligenter wurde“, sagt Serrahima. „Wir haben nicht erwartet, dass wir so schnell so fantastische Ergebnisse erzielen würden. Mit Nuance Gatekeeper konnten wir Senioren den priorisierten Kundendienst bieten, den sie brauchen.“