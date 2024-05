Digitale Einkaufserlebnisse – bessere und schnellere Customer Experience.

Mit Nuance Retail Essentials für Chatbots und VAs können Sie eine erstklassige digitale Customer Experience in nur vier Wochen bereitstellen. Diese KI-basierte Plattform greift auf branchenspezifische Kundenabsichten und Erfahrungswerte zurück und lässt sich mit Ihren Daten integrieren – so können Sie personalisierte Antworten auf allen Kanälen bereitstellen und bei Bedarf an Livechats mit Ihren Mitarbeitenden weiterleiten.