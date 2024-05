So einfach ist das

Mit TTS von Nuance verleihen Sie Ihrer Marke eine einzigartige Stimme und sorgen für ein einheitliches Kundenerlebnis über alle Kanäle des Sprachdialogsystems und mobiler Anwendungen hinweg. TTS von Nuance wurde speziell für zuverlässige, hochwertige Self-Service-Anwendungen entwickelt und ist in der Lage, sich in 53 Sprachen und 119 Stimmoptionen ganz natürlich auszudrücken. Mit dem Vocalizer kann Ihre Marke immer das sagen, was Sie möchten – unabhängig vom Ort und der Zeit –, ohne dass Sie extra jemanden dafür engagieren müssen.