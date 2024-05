Anpassbare Lösung

Schaffen Sie einheitliche Erlebnisse online, mobil und in Sprachdialogsystemen, die an jede Situation angepasst werden können. Mehrere sprachbasierte Anwendungen können auch bei separater Verwaltung dieselbe Instanz von Vocalizer 7 verwenden und damit Ihr Branding durchgängig umsetzen. Mit Vocalizer Studio können Sie die Textverarbeitung und Aussprache bewerten und anpassen sowie eine Feinabstimmung der Sprachausgabe durchführen. Dabei passen Sie Tonfall und Ausdruck individuell an. Fügen Sie spezifische Stimmen hinzu, um eine unverwechselbare Wahrnehmung zu erzeugen, die auf Ihr Unternehmen abgestimmt ist.