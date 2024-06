Soluciones de analytics para el contact center

Understand customer and get CX insights with contact centre analytics Exchange Icon

Entienda todas las interacciones de sus cliente Nuance le ofrece soluciones fácilmente personalizables que analizan el 100% de las interacciones con los clientes en todos los canales de interacción para ofrecerle información clara y visual de las tendencias, los valores atípicos, las oportunidades y los KPI más importantes del contact center.