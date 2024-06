Accelerate time to value with chatbot AI Money Time Icon

Acelere los tiempos de obtención de valor Ponga en marcha su asistente virtual (VA) inteligente o su chatbot en solo tres semanas, y empiece a generar valor de negocio desde el primer día. Con la IA del asistente virtual que aprende de los registros de llamadas de IVR, las transcripciones del chat y otra información específica de la organización, el VA aportará rápidamente valor al cliente y se encargará de la transferencia a un agente en tiempo real cuando sea necesario, sin perder de vista el contexto de la conversación.