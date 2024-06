Understand customer and get CX insights with contact center analytics Exchange Icon

Comprenda cada una de las interacciones del cliente Nuance aporta soluciones que se adaptan con facilidad y analizan el 100 % de las interacciones que el cliente tiene en todos los canales de interacción para brindarle una perspectiva clara de tendencias, situaciones atípicas, oportunidades y parámetros de desempeño importantes del centro de contacto.