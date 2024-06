Byg op med førende AI-baserede tjenesteydelser og API'er

Tilpas og styrk digitalt kundeengagement og agentoplevelser

Agentengagement(pdf)– giver kunderne mulighed for at opbygge et alternativt agentskrivebord eller integrere live chat-programmer i et eksisterende agentprogram.



Chatbegivenheder(pdf) – tillader organisationer at lytte efter begivenheder fra Nuance Live Chat og spore disse oplysninger i tredjeparters webanalyseløsninger.



Kundeengagement(pdf) – giver tredjeparters meddelelseskanaler og interne mobilapplikationer på Nuance-platformen kommunikationstransmission mellem en kunde og agent.



Dataindsamling(pdf) – leverer data på kundeengagementniveau, og gør det muligt for agenter at tage notater, mens en chat er i gang, eller indsamle dem til rapporteringsformål, mens de opbygger en enkelt profil for en individuel besøgende på tværs af flere enheder.



Invitation(pdf)– bruges til at oprette og sende dynamiske beskeder af hensyn til problemfri flytning af forbrugere til et digitalt engagement fra en anden kanal, f.eks. en stemme.



Rapportering(pdf) – få adgang til realtidsdata og historiske data med henblik på at oprette skræddersyede dashboards eller tilpasset rapportering.