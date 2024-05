En af de største udfordringer for bankvirksomheder i dag – efterhånden som verden bliver mere digital – består i at gøre det nemmere for kunderne at gøre det, de vil, på en sikker og tryg facon. Stemmebiometri er det næste skridt i at gøre bankvirksomhed mere bekvem for vores kunder og samtidig styrke sikkerheden.

Peter Dalton

Adm. direktør, kundeoplevelser og digitalkanaler

ANZ Bank

