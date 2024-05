Forøg medarbejdernes effektivitet og omsætning

Gør det muligt for medarbejdere at arbejde mere effektivtmed det næste inden for de bedste handlingsanbefalinger, coaching og værktøjer til bedre kontrol over kundeinteraktion, styrkelse af CSAT, reduktion af gennemsnitlig håndteringstid (AHT) og acceleration af opfølgninger efter engagement. Brug AI til at levere relevante krydssalgstilbud med henblik på at øge omsætningen.