Projektudviklingen og lanceringen var en af de bedst planlagte og udførte, jeg har set. Vores partnerskab med Nuance har gjort det muligt for American Airlines at tilbyde opkaldere en brancheførende IVR- og CTI-platform designet til at levere omkostningsbesparelser for flyselskabet og samtidig forbedre vores kundeoplevelse.

Tim Lindemann

Vicepræsident, reservationer og kundeplanlægning, American Airlines