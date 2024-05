API'er til samtalebaserede AI-tjenester

Implementer kun det, du vil have, præcis hvor du vil have det

At blotlægge vores maskiners muligheder som mikrotjenester betyder, at du kan vælge netop det, du har brug for. Vi giver dig også frihed til at vælge, hvor du vil implementere vores API'er: Vi hoster dem for dig, du kan implementere dem på stedet, eller du kan få dem hostet i en tredjepartssky, herunder Microsoft Azure, AWS og Google Cloud.