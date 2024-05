Samtalebaseret tv-navigation

Gør interaktion med tv-seeroplevelsen til et samtaleengagement, så dine kunder kan skifte kanal og søge efter tv-indhold blot ved hjælp af naturlig tale. Du kan tilmed give kunderne mulighed for at fremsætte komplekse forespørgsler såsom at søge efter indhold på baggrund af specifikke skuespillere eller genrer.