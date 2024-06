Udforsk de gyldne regler bag gør det selv-kundeoplevelser

For teknologiledere er der pres på, når det drejer sig om at levere unikke samtalekundeoplevelser hurtigt. Og nu hvor skyer, API'er og mikrotjenester har gjort det muligt at opbygge oplevelser i verdensklasse internt, er der ofte mange gode grunde til at antage en gør det selv-tilgang.

Men at opbygge oplevelser, som kunderne sætter pris på – og som leverer de ønskede forretningsresultater – betyder at skaffe de rigtige værktøjer, lukke kompetencehuller og finpudse strategien. Hvis du vil se de bedste resultater, er der meget at tage højde for.

Vi har oprettet denne vejledning som hjælp!