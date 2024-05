Lever overlegne kunde- og medarbejderoplevelser

Med Nuance Live Assist får du mere end blot en enkelt løsning til chat med medarbejdere. Vi gør det nemt at forbinde kunder med medarbejdere med de rigtige færdigheder til at imødekomme kundernes behov effektivt, og vi yder AI-dreven support i løbet af hele engagementet for at hjælpe medarbejderne med at øge kundetilfredshed og omsætning.

Giv dine kunder mere kontrol over deres rejse med asynkrone samtaler. Forkort ventetider, reducer agentens inaktive tid, og reducer omkostningerne til kontaktcenteret. Bemyndig også medarbejderne med rettidig, relevant indsigt, herunder oplysninger fra tredjepartssystemer, for at skabe mere værdifulde mersalg og krydssalgsmuligheder.