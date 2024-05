Samtalebaseret IVR – interaktiv stemmerespons

Fordele

Gør selvbetjening attraktiv. Gæld kunderne. Frigør tid for medarbejdere.

Nuances intuitive interaktive stemmesvarssystem giver dig mulighed for at skabe personlige, automatiserede stemmeoplevelser for dit brand, der løser kundeforespørgsler, sætter skub i agentoplevelsen og forbedrer resultaterne i dit kontaktcenter.