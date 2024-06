Fremskynd tid til værdi med AI-drevne chatbots Ikonet penge/tid

Fremskynd tid til værdi

Få din chatbot op at køre inden for tre uger eller en intelligent VA inden for otte – og begynd at generere forretningsværdi fra første dag. Med virtuel assistent AI, der lærer af eksisterende IVR-opkaldslogfiler, chatudskrifter og anden organisationsspecifik information, vil VA levere kundeværdi hurtigt og overføre til en medarbejder, når det er nødvendigt, samtidig med at konteksten bevares.